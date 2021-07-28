Наразі в Україні виявили всього 17 випадків Дельта-штаму, – МОЗ

Штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватись не лише світом, а й Україною. Так, зафіксували майже два десятки цього варіанту недуги.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав про 17 випадків Дельта-штаму. Про це він повідомив під час брифінгу.

Увага Повністю вакциновані люди також можуть передавати Дельта-штам коронавірусу, – CDC

Також він підтвердив, що 1 пацієнт помер. Більшість випадків підтвердили методом ПЛР-тестування. Їх зафіксували у:

Києві;

Закарпатській області;

у Львівській області.

Відомо, що більшість хворих нещодавно повернулися із Російської Федерації та інших країни, де зараз розповсюджений штам Дельта.

Про перебіг недуги

За словами Кузіна, клінічний перебіг хвороби в Україні не відрізняється від більш типового варіанту коронавірусної хвороби. Втім, є поодинокі повідомлення про те, що не завжди працюють звичайні схеми лікування.

Головний санлікар додав, що штам Дельта, попередньо, розповсюджується вдвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні.

Є попередні дані про те, що в зараження штаму Дельта важчий перебіг, але інформація ще збирається. Попередньо, в 2,6 рази зростає необхідність у палатах інтенсивного лікування або в госпіталізації та наданні заходів інтенсивного втручання,

– наголосив Кузін.

Разом з тим, поки не можна з точно сказати, що цей штам призводить до вищого показника смертності.

Штам Дельта: головне

Джерело: МОЗ України

Його вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у понад 100 країнах світу.

Ще на початку травня ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Як повідомили у британському МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу