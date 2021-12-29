​Зараз дівчинка проходить реабілітацію. Нейрохірурги міської дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання зазначили, що таке складне нейрохірургічне втручання виконане вперше.

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Дівчинка народилась здоровою, але хвороба різко проявилась

Дівчинка Христина народилася, здавалося, здоровою дитиною. Вона активно розвивалася і у рік вже навчилася ходити.

Однак за кілька місяців м'язи в її ніжках почали напружуватися, з'явилося відчуття крепатури. Воно щодня лише посилювалося. За якийсь час дитина вже не могла стояти на ногах.

Причина – генетична хвороба Штрюмпеля.

Хвороба Штрюмпеля – що це? Це спадкове захворювання, за якого вражаються бічні і передні спинномозкові стовпи. Патологія є спадковою і має різні типи успадкування, серед яких домінантні форми протікають важче і у найгіршому випадку призводять до глибокої інвалідизації людини.



Основним симптомом хвороби Штрюмпеля є глибокий парез нижніх кінцівок. Рухи в ногах утруднені, на пізніх стадіях – практично неможливі.

Кілька років пересувалась з візочком

Вона кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою. Спершу лікарі приписували дитині ліки, які знімають спастику, тобто, напругу в ніжках.

Також вона проходила реабілітацію, однак недуга прогресувала.

За якийсь час стало зрозуміло – без операції ходити вона не зможе,

– зазначили лікарі.

Надскладна операція

Зараз Христинка отримала шанс самостійно ходити завдяки операції на спинному мозку – це дуже складне нейрохірургічне втручання. Воно називається селективна дорзальна різотомія. Саме це й стало рятівним для малечі.

Як відбувається операція? Під час цього втручання нейрохірурги дістаються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Операцію треба виконати так, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух.

Ще донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном. Однак батьки Христини вирішили довіритися нашим лікарям.

Як почувається дитина

На щастя, усе минуло успішно. Напруга у м'язах ніжок маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи.



Зараз дівчинка проходить реабілітацію і згодом зможе самостійно ходити / Фото ПТМ

Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити.

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