Зараз дівчинка проходить реабілітацію. Нейрохірурги міської дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання зазначили, що таке складне нейрохірургічне втручання виконане вперше.
Увага Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати
Дівчинка народилась здоровою, але хвороба різко проявилась
Дівчинка Христина народилася, здавалося, здоровою дитиною. Вона активно розвивалася і у рік вже навчилася ходити.
Однак за кілька місяців м'язи в її ніжках почали напружуватися, з'явилося відчуття крепатури. Воно щодня лише посилювалося. За якийсь час дитина вже не могла стояти на ногах.
Причина – генетична хвороба Штрюмпеля.
Це спадкове захворювання, за якого вражаються бічні і передні спинномозкові стовпи. Патологія є спадковою і має різні типи успадкування, серед яких домінантні форми протікають важче і у найгіршому випадку призводять до глибокої інвалідизації людини.
Основним симптомом хвороби Штрюмпеля є глибокий парез нижніх кінцівок. Рухи в ногах утруднені, на пізніх стадіях – практично неможливі.
Кілька років пересувалась з візочком
Вона кілька років пересувалася тільки з візочком-опорою. Спершу лікарі приписували дитині ліки, які знімають спастику, тобто, напругу в ніжках.
Також вона проходила реабілітацію, однак недуга прогресувала.
За якийсь час стало зрозуміло – без операції ходити вона не зможе,
– зазначили лікарі.
Надскладна операція
Зараз Христинка отримала шанс самостійно ходити завдяки операції на спинному мозку – це дуже складне нейрохірургічне втручання. Воно називається селективна дорзальна різотомія. Саме це й стало рятівним для малечі.
Як відбувається операція? Під час цього втручання нейрохірурги дістаються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Операцію треба виконати так, щоб усунути проблему і не зачепити нерви, які відповідають за рух.
Ще донедавна такі операції виконувалися лише за кордоном. Однак батьки Христини вирішили довіритися нашим лікарям.
Як почувається дитина
На щастя, усе минуло успішно. Напруга у м'язах ніжок маленької пацієнтки зменшилася. Наразі дівчинка проходить реабілітацію. І хоча без опори вона ще не ходить, але уже може повністю ставати на стопи.
Зараз дівчинка проходить реабілітацію і згодом зможе самостійно ходити / Фото ПТМ
Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно ходити.
Дівчинці провели складну операцію: дивіться відео