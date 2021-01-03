Багатодітна мати з Хмельниччини народила свою 18 дитину. Це перші подібні пологи в області.

42-річна жінка з Хмельницької області народила здорового хлопчика. Це вже 18 її дитина, повідомляє Суспільне.

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Завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник розповіла, що такі пологи у них вперше. Але раніше медикам цього закладу доводилось приймати 16-ті пологи від однієї породіллі.

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Лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська розповіла, що ці пологи мали певні ризики. Але народився здоровий хлопчик вагою 4 кілограми 150 грамів.



Новонароджений Павлик з мамою Світланою / Скриншот з сюжету Суспільного

Дитину назвали Павликом. Він став 10 хлопчиком у сім'ї. Ще жінка виховує 8 дочок.

Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 років, зараз 42, 18 дітей – це вона народжувала майже кожен рік,

– розповіла Людмила Мельник.

Цікаво, що за 2020 рік жінка народила двох дітей – 1 січня та 29 грудня. Таким чином майже рівно рік тому на світ з'явилася 17 дитина в сім'ї, сестричка Павлика.