"Нас чекає напружена ситуація": Степанов прогнозує до 25 тисяч випадків COVID-19 на день
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що захворюваність на коронавірус в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Таку кількість хворих за 1 день очікують в найближчі два тижні.
Джерело:24 канал
В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов заявив, що українців очікує досить напружена ситуація з коронавірусом. І що погіршення ситуації пов'язане з порушенням карантинних обмежень.
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За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих.
Максим Степанов
“Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу”.
До слова, зовсім нещодавно Степанов заявив, що напружена ситуація з COVID-19 в країні буде триватиме ще не менше 10 днів. Але після 15 квітня вона може стабілізуватися.
Ситуація з коронавірусом в Україні: основне
- За минулу добу в Україні виявили 10 179 хворих на коронавірус. Ще 254 людини померли, а 3 275 госпіталізували до лікарень.
- Вакцинуанлна кампанія проходить повільно. Станом на ранок 5 квітня першу дозу вакцини отримали 291 822 людини, а 2 дози (тобто закінчили вакцинацію) – 2 мешканці країни.
- У червоній зоні перебувають 10 областей та Київ. У столиці діє посилений карантин: дитячі садочки – зачинені, а громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками. Мер міста Віталій Кличко не виключає введення надзвичайного стану, зокрема й комендантської години.
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