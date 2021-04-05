"Нас чекає напружена ситуація": Степанов прогнозує до 25 тисяч випадків COVID-19 на день

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що захворюваність на коронавірус в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Таку кількість хворих за 1 день очікують в найближчі два тижні.

В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов заявив, що українців очікує досить напружена ситуація з коронавірусом. І що погіршення ситуації пов'язане з порушенням карантинних обмежень.

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За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих.

Максим Степанов “Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу”.

До слова, зовсім нещодавно Степанов заявив, що напружена ситуація з COVID-19 в країні буде триватиме ще не менше 10 днів. Але після 15 квітня вона може стабілізуватися.

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