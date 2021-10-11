За словами лікарів-інфекціоністів, на території України штам має певну особливість: симптоми тривають 7 – 8 днів, а тоді в інфікованого падає сатурація. Таких людей часто підключають до апаратів штучної вентиляції легень

Зауважте Тиждень симптоми, а потім рівень кисню падає: Ляшко розповів особливості Дельти в Україні

Ляшко зауважив, що лідерами за кількістю заражених є великі міста. Зокрема, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Водночас найближчою до червоної зони є Херсонщина.

Глава МОЗ розповів, що спершу значне зростання нинішньої хвилі фіксували на Заході. Водночас наразі активний приріст дає Схід та Південь.

"Доводиться воювати на 2 фронти"

За словами Ляшка, нинішня хвиля почалася раніше, аніж прогнозували. Наразі за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го року.

В епіцентрі небезпеки:

ті, хто не перехворіли коронавірусом;

ті, хто не вакцинувалися.

За словами Ляшка, наразі однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення. До кінця 2021 року у МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Ляшко запевнив, що вакцина у країні є.

Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти,

– наголосив Ляшко.

Людство подолало майже 60% шляху пандемії