У нас гібридна війна, воюємо на всі фронти, – Ляшко про низькі темпи COVID-вакцинації
Джерело:"Голос Америки"
Віктор Ляшко розповів, що 95% заражених коронавірусом в Україні інфіковані штамом Дельта. Ситуація ускладнюється.
За словами лікарів-інфекціоністів, на території України штам має певну особливість: симптоми тривають 7 – 8 днів, а тоді в інфікованого падає сатурація. Таких людей часто підключають до апаратів штучної вентиляції легень
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Ляшко зауважив, що лідерами за кількістю заражених є великі міста. Зокрема, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Водночас найближчою до червоної зони є Херсонщина.
Глава МОЗ розповів, що спершу значне зростання нинішньої хвилі фіксували на Заході. Водночас наразі активний приріст дає Схід та Південь.
"Доводиться воювати на 2 фронти"
За словами Ляшка, нинішня хвиля почалася раніше, аніж прогнозували. Наразі за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го року.
В епіцентрі небезпеки:
- ті, хто не перехворіли коронавірусом;
- ті, хто не вакцинувалися.
За словами Ляшка, наразі однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення. До кінця 2021 року у МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення.
Ляшко запевнив, що вакцина у країні є.
Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти,
– наголосив Ляшко.
Людство подолало майже 60% шляху пандемії
- Фахівчиня з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан заявила, що людство наблизилося до подолання майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19.
- Водночас прогнозувати, як далі розвиватимуться події, наразі складно. Поява нових штамів може дестабілізувати ситуацію.
- За словами Свамінатан, "не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору".
- За словами фахівчині, вакцинація на рівні 70-80% може покращити ситуацію.