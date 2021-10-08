Загалом написали заяву на звільнення за власним бажанням 2 590 лікарів. Більшість звільнених – лікарі-інтерни та студенти медичних факультетів, які працювали в лікувальних установах.

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Нестерпні умови праці

Всі вони були змушені виходити на 26-годинні робочі зміни. Тож вони вийшли на протест. Вони написали, що зрозуміли, що їх просто "покинули".



Лікарі зібрались на протест / Фото Міріам Альстер, Flash90

Річ у тім, що уряд відмовився скоротити максимальну тривалість чергування для усіх лікарів-інтернів з 26 до 18 годин. Натомість там запропонували поступове скорочення до 2026 року й лише у 10 лікарнях у віддалених районах. Проте для хірургів тривалість чергування залишилася колишньою – 26 годин.

Кажуть, що скорочення може згодом поширитися й на усі лікарні країни, але лише за умови, що вдасться знайти необхідний бюджет. А також, якщо комітет, створений для вивчення цього питання, не виявить погіршення рівня надання медичної допомоги.

Кажуть, що пішли на крайній захід

Асоціація "Мірша", що представляє інтереси інтернів, доставила заяви про звільнення до дверей окружного управління МОЗ країни.

Ми зібралися в дуже сумний день. Нам довелося піти на крайній захід і відмовитися від улюбленої роботи,

– заявила глава асоціації.

Вона звернулась до міністра охорони здоров'я і наголосила, що в роботі інтернів зацікавлені не тільки вони самі, а й держава. Медики розчаровані тим, що вимоги лікарів не знайшли належного відгуку з боку уряду.

"Пане, міністре, у ваших силах запобігти нашому виходу на пенсію. Ми стоїмо тут з розбитими серцями, усвідомлюючи, що кидаємо хворих, залишаємо їх без допомоги. Мені все-таки хотілося б сподіватися, що ви і ваші товариші в уряді підете нам назустріч і задовольните наші вимоги, що знайшли широку підтримку в ізраїльському суспільстві", – продовжила глава організації.

Увага! У ЗМІ відзначили, що охорона не дозволила протестувальникам увійти в будівлю окружного управління МОЗ і передати заяви офіційних представників міністерства. Охоронці попросили залишити заяви біля входу. Натомість стажери приклеїли свої листи до дверей.

Що кажуть в уряді

Ізраїльські посадовці висловлюють побоювання, що масове звільнення лікарів-інтернів може створити проблеми з наданням медичної допомоги в країні.