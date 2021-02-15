В Україні 15 лютого мала стартувати довгоочікувана вакцинація від коронавірусу, однак вона відтерміновується. У Комітеті з питань здоров'я нації звинуватили у цьому міністра Максима Степанова, який нібито запізно розпочав домовленості.

Чому вакцинація затримується

Членкиня профільного комітету Ольга Стефанишина в ефірі заявила, що міністр здоров'я Максим Степанов винен в тому, що не організував процес. За її словами, вакцина могла бути ще в грудні.

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"Інші країни світу починали переговори з виробниками вакцини ще влітку, Україна цього не робила. Лише 10 грудня Степанов доручив державному підприємству медичних закупівель України розпочати перемовини з виробниками. Вкінці грудня він заблокував ці перемовини і визначив лише одного постачальника в Китаю, який через фірму-прокладку мав би доставити нам вакцини. Бачимо, що це відтерміновується. Інші варіанти також для країни невідомі", – заявила вона.

Всю країну пошили в дурні. Були конкретні обіцянки влади, що з 15 лютого почнеться вакцинація, але зараз ми не маємо інформації навіть щодо вакцини. Сьогодні (15 лютого – 24 канал) навіть не було регулярного брифінгу міністра, можливо, через те, що людям нічого тепер сказати,

– сказала Ольга Стефанішина.

Які вакцини Україна мала отримати

За її словами, компанія Pfizer мала надати нам 117 тисяч доз, однак, начебто, ця поставка відтерміновується. Китайська вакцина приїде в Україну не раніше квітня.

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"Знову ж таки – не вдалося, завалили цю задачу. Щоб виправити ситуацію, треба зосереджено працювати, але на превеликий жаль, МОЗ незадовільно справляється в цьому напрямку", – додала політикиня.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу