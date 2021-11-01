Волонтер організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова зазначила, що ситуація з коронавірусом у місті наблизилася до критичної.

Актуально Добова захворюваність на коронавірус в Україні знизилась до 13 тисяч

У нас реально пекло. Дзвінки шквалом. Місць майже немає — на все місто близько 20, у ручному режимі запихаємо когось куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже й у стаціонарах та вдома лежать реанімаційні,

– розповіла вона.

Волонтерка розповіла про пацієнтку, родичі якої знайшли гелікоптер за 10 тисяч доларів, щоб транспортувати хвору в інше місто, але місця в лікарні так і не знайшли.

Проблеми з киснем, люди вишиковуються в черги за концентраторами

За словами Катерини Ножевнікової вільних кисневих концентраторів фактично немає, за ними черги. Крім того, інші пацієнти, які не хворі на коронавірус, але потребують інтенсивної терапії, потрапити в реанімацію теж не можуть – відділення заповнені.

Попередньо про проблеми з киснем повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян. За його словами, зранку 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну клінічну лікарню, доставку також очікували до МКЛ № 1, 8 та 5. Однак, чиновник попередив, що кисню вистачить ненадовго.

Щоб урятуватися від смертельної хвороби люди продають останнє, потрапляють у борги, але і це не завжди допомагає.

З ранку шукаю місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні. Вона все продала, борги 50 тисяч. Пацієнтка термінальна – сатурація 30. Але зробити нічого не можна! Пояснюю дочці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поряд, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти,

– розповіла волонтерка.

Довідка! За даними МОЗ, в Одеській області добова захворюваність становить 1281 випадок – це один з найвищих показників по Україні. Загалом на Одещині підтвердили 194121 випадок інфікування коронавірусом. Від ускладнень хвороби померли 4081 людина.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 13 936 людей. До лікарень госпіталізували 3 828 пацієнтів. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 298 інфікованих.

За весь час пандемії в країні виявили 2 936 238 хворих на COVID-19. Жертвами COVID-19 в країні стали 68 027 людей.

У МОЗ повідомили, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. Досі показник зростав впродовж останніх 3 місяців.

Успіх пояснили збільшенням темпів вакцинації. Так, впродовж останнього тижня вакцинували більше людей, ніж за весь вересень.

Загалом принаймні одне щеплення проти коронавірусу отримали понад 10 мільйонів мешканців країни.

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