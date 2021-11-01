"У нас реально пекло": в Одесі майже не залишилось місць в COVID-лікарнях
Джерело:НВ
В Одесі критична ситуація із захворюваністю на коронавірус. Пацієнтам не вистачає місць в лікарнях, бракує медичного кисню. Волонтери розповіли історії з ковідних відділень.
Волонтер організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова зазначила, що ситуація з коронавірусом у місті наблизилася до критичної.
Актуально Добова захворюваність на коронавірус в Україні знизилась до 13 тисяч
У нас реально пекло. Дзвінки шквалом. Місць майже немає — на все місто близько 20, у ручному режимі запихаємо когось куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже й у стаціонарах та вдома лежать реанімаційні,
– розповіла вона.
Волонтерка розповіла про пацієнтку, родичі якої знайшли гелікоптер за 10 тисяч доларів, щоб транспортувати хвору в інше місто, але місця в лікарні так і не знайшли.
Проблеми з киснем, люди вишиковуються в черги за концентраторами
За словами Катерини Ножевнікової вільних кисневих концентраторів фактично немає, за ними черги. Крім того, інші пацієнти, які не хворі на коронавірус, але потребують інтенсивної терапії, потрапити в реанімацію теж не можуть – відділення заповнені.
Попередньо про проблеми з киснем повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян. За його словами, зранку 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну клінічну лікарню, доставку також очікували до МКЛ № 1, 8 та 5. Однак, чиновник попередив, що кисню вистачить ненадовго.
Щоб урятуватися від смертельної хвороби люди продають останнє, потрапляють у борги, але і це не завжди допомагає.
З ранку шукаю місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні. Вона все продала, борги 50 тисяч. Пацієнтка термінальна – сатурація 30. Але зробити нічого не можна! Пояснюю дочці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поряд, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти,
– розповіла волонтерка.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 13 936 людей. До лікарень госпіталізували 3 828 пацієнтів. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 298 інфікованих.
- За весь час пандемії в країні виявили 2 936 238 хворих на COVID-19. Жертвами COVID-19 в країні стали 68 027 людей.
- У МОЗ повідомили, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. Досі показник зростав впродовж останніх 3 місяців.
- Успіх пояснили збільшенням темпів вакцинації. Так, впродовж останнього тижня вакцинували більше людей, ніж за весь вересень.
- Загалом принаймні одне щеплення проти коронавірусу отримали понад 10 мільйонів мешканців країни.
Увага Як розпізнати цитокіновий шторм при COVID -19: ознаки, що вам негайно потрібна госпіталізація