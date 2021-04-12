Насамперед у зоні ризику будуть священники, – епідеміологиня про Великдень під час пандемії

В Україні триває третя хвиля пандемії COVID-19. Наразі медики не фіксують суттєвого зниження показників. Ба більше, не очікують покращення навіть у травні, адже українці святкуватимуть Великдень.

Таку думку висловила епідеміологиня, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. Вона зазначила, що свята – це серйозний чинник ризику.

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"Немає жодних підстав вважати, що ситуація зараз іде на спад. Про це можна лише мріяти. В нас попереду ще багато свят, а це дуже серйозний чинник ризику. Ми не закриємо проблему навіть у травні", – заявила лікарка.

Виноград виявила занепокоєння щодо Великодня, адже назвала це "святом спілкування".

Українці, як і всі люди в світі, хочуть піти у церкву. Родина з'їжджається – це мене дуже тривожить,

– сказала епідеміологиня.

За її словами, у зоні ризику будуть усі: і віряни, які прийдуть з кошиком та вірою в серці, і священнослужителі.

"Потім вони (священники – 24 канал) підуть додому, до сімей. Дуже прикро, що при такому світлому святі зростають ризики зараження. Це реалії", – зазначила Виноград.

Вирішуватимуть священники, – епідеміологиня

Вона запевнила, що у цьому разі не влада вирішує, а саме священнослужителі.

Церква, для якої паства – це все. Вона опікується і робить все найкраще для людської душі – вони мають вже тогорічний досвід,

– нагадала Виноград.

Вона назвала гарною альтернативою саме онлайн-трансляції. Це, за словами Виноград, безпечно і для священників, які потім не заразять вдома дітей та рідних, і для вірян.

"Це ідеал. Якщо ж цього не буде – то хоча б на вулиці і з дотриманням соціальної дистанції та у масках", – підсумувала лікарка.

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