За словами Радковської, ми наче були в ері "до динозаврів", а згодом настане "після". Водночас свій урок людство добре засвоїло.

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Наше життя уже не буде попереднім. Ми вже звикли до масок, більшість людей навчилися мити руки та правильно чхати. Все це дало нам великий урок,

– розповіла інфекціоністка.

Радковська зауважила: зараз люди більше думають про те, аби не забути вдома маску, а не ключі.

Інфекціоністка сподівається, що одного дня маски все-таки можна буде зняти. Хоча варто виокремити і позитивні аспекти "маскового" життя. Зокрема, зменшилась кількість респіраторних захворювань, грипу стало менше.

Що ще розповіла інфекціоністка

Після коронавірусу люди не можуть втратити смак або нюх назавжди.

Окрім того, COVID-19 не викликає випадіння волосся.

Заразитися коронавірусом можна не лише через повітря, але й заражені поверхні.

Інтерв'ю з інфекціоністкою Лесею Радковською: дивіться відео