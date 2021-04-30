Наше життя уже не буде попереднім, – інфекціоністка про епоху після COVID-19

Інфекціоністка Леся Радковська переконана, що наше життя уже не буде попереднім. Водночас фахівчинця сподівається: колись таки настане день, коли маски не будуть потрібні.
За словами Радковської, ми наче були в ері "до динозаврів", а згодом настане "після". Водночас свій урок людство добре засвоїло.
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Наше життя уже не буде попереднім. Ми вже звикли до масок, більшість людей навчилися мити руки та правильно чхати. Все це дало нам великий урок,
– розповіла інфекціоністка.
Радковська зауважила: зараз люди більше думають про те, аби не забути вдома маску, а не ключі.
Інфекціоністка сподівається, що одного дня маски все-таки можна буде зняти. Хоча варто виокремити і позитивні аспекти "маскового" життя. Зокрема, зменшилась кількість респіраторних захворювань, грипу стало менше.
Що ще розповіла інфекціоністка
- Після коронавірусу люди не можуть втратити смак або нюх назавжди.
- Окрім того, COVID-19 не викликає випадіння волосся.
- Заразитися коронавірусом можна не лише через повітря, але й заражені поверхні.
Інтерв'ю з інфекціоністкою Лесею Радковською: дивіться відео