Наскільки безпечні вакцини проти коронавірусу для людей з раком

Нове дослідження підтверджує, що мРНК-вакцини проти COVID-19 настільки ж безпечні для людей з раком, як і для людей без раку. Жодних додаткових реакцій у людей з онкологією не виявили.

Нове дослідження вакцинації людей з раком

Дослідники з онкологічного центру Fox Chase відстежили короткострокові побічні ефекти від понад 1750 пацієнтів, які отримали вакцину Pfizer BNT162b2 і не виявили жодних додаткових реакцій у пацієнтів, які пройшли активне лікування раку або які його закінчили.

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Результати здобули під час опитування людей, які отримали дві дози мРНК-вакцини з інтервалом в три тижні в період з 16 лютого по 15 травня 2021 року. Загалом 1183 людини з історією раку відповіли на обидва питання, при цьому 17,8% проходили лікування на той час.

Вакцинація безпечна для онкохворих

Респонденти відчували біль у місці ін’єкції, біль у м’язах, біль у суглобах, лихоманку, озноб, головний біль, нудоту та втому з такою ж частотою, як і люди без раку під час початкових клінічних досліджень. Негативні ефекти для людей, які проходять імунотерапію, такі ж, як в загальній популяції.

Пацієнти, їхні сім'ї та їхні медичні працівники повинні абсолютно заспокоїти ці результати. Ми опитали майже 2000 пацієнтів і виявили, що онкохворі не піддаються ризику будь-яких несподіваних реакцій на вакцинацію в порівнянні з людьми без раку,

– зазначили науковці.

Тому вчені стверджують, що вакцини мРНК абсолютно безпечні та є найефективнішим способом запобігання госпіталізації та смерті від COVID-19 людей хворих на рак. Це вкрай важливо, тому що вони можуть бути особливо вразливими до інфекції та її наслідків.



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