Чому не варто засмагати

Ультрафіолетове випромінювання сонця викликає генетичне пошкодження клітин в зовнішньому шарі шкіри. Шкіра намагається захиститися і виробляє пігмент меланін – через це вона темніє. Так і з'являється засмага.

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Пошкодження шкіри починається вже з першого сеансу засмаги. Кожен раз, коли людина засмагає, пошкодження накопичуються, в результаті створюється більше генетичних мутацій і підвищується ризик розвитку раку.

Автозасмага безпечна для здоров'я

Засоби для автозасмаги можуть надати шкірі засмаглий вигляд без ультрафіолетових променів. Вони продаються у вигляді лосьйонів, кремів і спреїв. Активний інгредієнт більшості таких засобів – барвник дігідроксиацетон, при нанесенні він вступає в реакцію з мертвими клітинами поверхневого шару шкіри, тимчасово затемнює її. Колір зазвичай зникає через кілька днів.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило дігідроксиацетон і вважає косметичні засоби з ним безпечними. Але дігідроксиацетон не можна вдихати або наносити на ділянки, де є слизові оболонки, – губи, ніс або області навколо очей, тому що ризики цього не вивчені.

Як правильно наносити засіб для автозасмаги