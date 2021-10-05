Чому не варто засмагати
Ультрафіолетове випромінювання сонця викликає генетичне пошкодження клітин в зовнішньому шарі шкіри. Шкіра намагається захиститися і виробляє пігмент меланін – через це вона темніє. Так і з'являється засмага.
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Пошкодження шкіри починається вже з першого сеансу засмаги. Кожен раз, коли людина засмагає, пошкодження накопичуються, в результаті створюється більше генетичних мутацій і підвищується ризик розвитку раку.
Автозасмага безпечна для здоров'я
Засоби для автозасмаги можуть надати шкірі засмаглий вигляд без ультрафіолетових променів. Вони продаються у вигляді лосьйонів, кремів і спреїв. Активний інгредієнт більшості таких засобів – барвник дігідроксиацетон, при нанесенні він вступає в реакцію з мертвими клітинами поверхневого шару шкіри, тимчасово затемнює її. Колір зазвичай зникає через кілька днів.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило дігідроксиацетон і вважає косметичні засоби з ним безпечними. Але дігідроксиацетон не можна вдихати або наносити на ділянки, де є слизові оболонки, – губи, ніс або області навколо очей, тому що ризики цього не вивчені.
Як правильно наносити засіб для автозасмаги
- обробити шкіру мочалкою або скрабом, щоб видалити зайві мертві клітини. Важливо приділити увагу ділянкам з товстою шкірою – колін, ліктів і кісточок. Після потрібно висушити шкіру, щоб засмага вийшла рівномірною;
- наносити автозасмагу по частинах тіла – на руки, потім на ноги, а потім на тулубі, це допоможе нанести засіб рівномірно. Втирати автозасмагу в шкіру краще круговими рухами, а після кожного нанесення потрібно мити руки з милом, щоб не забарвити долоні. Після крем потрібно розтушувати на зап'ястях і щиколотках;
- протерти області суглобів. Коліна, лікті й щиколотки вбирають більше засобів для засмаги. Щоб послабити ефект на цих ділянках, акуратно протріть їх вологим рушником або нанесіть трохи зволожуючого лосьйону на автозасмагу;
- дати час, щоб шкіра висохла. Потрібно зачекати менше 10 хвилин, перш ніж одягатися. Наступні 3 години краще носити вільний одяг і намагатися не пітніти;
- перед виходом на вулицю нанести сонцезахисний крем.