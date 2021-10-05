Наскільки безпечні засоби для автозасмаги
Джерело:HARVARD HEALTH
Спеціальні спреї та лосьйони можуть зробити шкіру засмаглою без впливу шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Однак такі засоби не захищають від сонячних променів, тому перед виходом на вулицю завжди потрібно наносити сонцезахисний крем.
Чому не варто засмагати
Ультрафіолетове випромінювання сонця викликає генетичне пошкодження клітин в зовнішньому шарі шкіри. Шкіра намагається захиститися і виробляє пігмент меланін – через це вона темніє. Так і з'являється засмага.
Також на тему: Які засоби допомагають проти старіння шкіри
Пошкодження шкіри починається вже з першого сеансу засмаги. Кожен раз, коли людина засмагає, пошкодження накопичуються, в результаті створюється більше генетичних мутацій і підвищується ризик розвитку раку.
Автозасмага безпечна для здоров'я
Засоби для автозасмаги можуть надати шкірі засмаглий вигляд без ультрафіолетових променів. Вони продаються у вигляді лосьйонів, кремів і спреїв. Активний інгредієнт більшості таких засобів – барвник дігідроксиацетон, при нанесенні він вступає в реакцію з мертвими клітинами поверхневого шару шкіри, тимчасово затемнює її. Колір зазвичай зникає через кілька днів.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило дігідроксиацетон і вважає косметичні засоби з ним безпечними. Але дігідроксиацетон не можна вдихати або наносити на ділянки, де є слизові оболонки, – губи, ніс або області навколо очей, тому що ризики цього не вивчені.
Як правильно наносити засіб для автозасмаги
- обробити шкіру мочалкою або скрабом, щоб видалити зайві мертві клітини. Важливо приділити увагу ділянкам з товстою шкірою – колін, ліктів і кісточок. Після потрібно висушити шкіру, щоб засмага вийшла рівномірною;
- наносити автозасмагу по частинах тіла – на руки, потім на ноги, а потім на тулубі, це допоможе нанести засіб рівномірно. Втирати автозасмагу в шкіру краще круговими рухами, а після кожного нанесення потрібно мити руки з милом, щоб не забарвити долоні. Після крем потрібно розтушувати на зап'ястях і щиколотках;
- протерти області суглобів. Коліна, лікті й щиколотки вбирають більше засобів для засмаги. Щоб послабити ефект на цих ділянках, акуратно протріть їх вологим рушником або нанесіть трохи зволожуючого лосьйону на автозасмагу;
- дати час, щоб шкіра висохла. Потрібно зачекати менше 10 хвилин, перш ніж одягатися. Наступні 3 години краще носити вільний одяг і намагатися не пітніти;
- перед виходом на вулицю нанести сонцезахисний крем.