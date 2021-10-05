Наскільки безпечні засоби для автозасмаги

Спеціальні спреї та лосьйони можуть зробити шкіру засмаглою без впливу шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Однак такі засоби не захищають від сонячних променів, тому перед виходом на вулицю завжди потрібно наносити сонцезахисний крем.

Чому не варто засмагати

Ультрафіолетове випромінювання сонця викликає генетичне пошкодження клітин в зовнішньому шарі шкіри. Шкіра намагається захиститися і виробляє пігмент меланін – через це вона темніє. Так і з'являється засмага.

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Пошкодження шкіри починається вже з першого сеансу засмаги. Кожен раз, коли людина засмагає, пошкодження накопичуються, в результаті створюється більше генетичних мутацій і підвищується ризик розвитку раку.

Автозасмага безпечна для здоров'я

Засоби для автозасмаги можуть надати шкірі засмаглий вигляд без ультрафіолетових променів. Вони продаються у вигляді лосьйонів, кремів і спреїв. Активний інгредієнт більшості таких засобів – барвник дігідроксиацетон, при нанесенні він вступає в реакцію з мертвими клітинами поверхневого шару шкіри, тимчасово затемнює її. Колір зазвичай зникає через кілька днів.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило дігідроксиацетон і вважає косметичні засоби з ним безпечними. Але дігідроксиацетон не можна вдихати або наносити на ділянки, де є слизові оболонки, – губи, ніс або області навколо очей, тому що ризики цього не вивчені.

Як правильно наносити засіб для автозасмаги