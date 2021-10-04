Наскільки безпечно та ефективно вакцинуватися одразу від грипу та коронавірусу

Науковці з'ясували, що одночасна вакцинація проти коронавірусу та грипу є безпечною та ефективною проти обох інфекцій. Одночасне введення вакцин могло б знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Дослідження комбінованої вакцини

Учені провели рандомізоване сліпе плацебо-контрольоване дослідження, у якому взяли участь 679 людей. Їм вводили препарат проти коронавірусу від AstraZeneca або Pfizer/BioNTech, одну із трьох видів вакцин проти сезонного грипу або плацебо.

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Коли випробовувані прийшли отримати другу дозу, то одній групі (340 осіб) ввели також вакцину від грипу, а іншій групі (339 осіб) – плацебо. Три тижні потому групі, що отримала плацебо, зробили щеплення від грипу, а група, яка вакцинувати від грипу в перший візит, отримала плацебо. За піддослідними спостерігали протягом шести тижнів.

Побічні ефекти

85,2% учасників, які отримали одночасно вакцини проти коронавірусу і грипу повідомили про локальні побічні реакції після щеплення (81,7% людей – в контрольній групі). Системні побічні ефекти зареєстрували у 77% учасників при спільному застосуванні вакцин. Більшість людей повідомляли про втому і болі в місці ін'єкції.

Крім того, під час випробування зафіксували одну серйозну побічну реакцію. Проте вона була не пов'язана з експериментальним втручанням.

Ефективність комбінованої вакцини

Також дослідники вирахували у цих людей титри антитіл IgG до коронавірус і вірусу грипу через 21 день після закінчення циклу вакцинації: в учасників, які отримали щеплення в різних режимах, ці титри статистично не відрізнялися.

Нещодавно у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили статистику про те, як часто зустрічались "побічки" після третього уколу Pfizer і Moderna. Зазначили, що локальні реакції зустрічалися частіше, ніж після другої дози, але вони були досить схожими.