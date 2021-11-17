Опитування показало, що для цього люди користуються нігтями (61%), складеним папером або картоном (40%), столовими приладами (21%), шпильками (14%) і навіть пасмами волосся (7%). На цьому фоні зубочистки виглядають не так погано.

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Чим небезпечні зубочистки

Зубочистки – примітивні та найдавніші пристрої для чищення зубів. Імовірно, ними користувалися 7500 тисяч років тому задовго до винаходу зубної щітки. З того часу з'явилося багато альтернатив: зубні нитки, флосери, йоржики для зубів. Ось кілька причин, чому від зубочисток може бути більше шкоди, ніж користі:

Гострим кінцем зубочистки можуть легко проколоти ясна. Це може призвести до кровотечі та відкритої ранки, в яку можуть потрапити бактерії з рота або з самої зубочистки.

Зубочисткою можна пошкодити зубну емаль, пломбу або вініри.

Зубочистка може зламатися і застрягти в яснах.

Якщо оголений корінь зуба, а таке буває при пародонтиті, зубочистка може спричинити біль і ускладнити захворювання.

Зубочистка може вбити, якщо її проковтнути. У 2014 році лікарі з Німеччини опублікували огляд 136 випадків, коли люди ковтали зубочистки. 80% людей прокололи кишківник і майже 10% померли від отриманих травм.

Деякі експерти вважають, що жування зубочистки призводить до стирання емалі, як і при скрегіті зубами.

Чим замінити зубочистки

Замість зубочистки є кілька безпечніших і ефективніших способів видалити їжу, що застрягла між зубами. Ось що можна використати:

зубну нитку, особливо плоску нитку, вкриту воском;

зубну нитку з ручкою – флосер;

зубний йорж. Вони бувають різної ширини, залежно від розміру проміжків між зубами;

іригатор – пристрій, який подає потік води під високим тиском, щоб виштовхнути залишки їжі з міжзубних проміжків. Зазвичай його використовують, якщо зуби скучені чи встановлені брекети.

Жоден із цих способів не замінить повноцінного чищення щіткою, але підійде як доповнення.