Коронавірус у Великій Британії

В ході дослідження з 24 червня по 5 липня ПЛР-тести здали 47 тисяч добровольців. Кількість хворих у Великобританії збільшилася за місяць в чотири рази, це пов'язано з поширенням коронавірусу варіанту Дельта в країні.

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Національний показник поширеності SARS-CoV-2 в Англії за цей період збільшився з 0,15% до 0,59%.

Значне зростання захворюваності спостерігається у всіх вікових групах у віці до 75 років, особливо серед молоді.

Найвищий рівень інфікування виявлений серед підлітків 13 – 17 років і людей 18 – 24 років.

Наскільки ефективні вакцини

Однак є і хороші новини: після аналізу даних за віковими групами та вакцинації виявилося, що рівень зараження серед осіб до 65 років, які отримали обидва компоненти препарату, в три рази нижчий в порівнянні з нещепленими людьми з тієї ж вікової групи. Нині в Англії обидві дози вакцини отримали майже дві третини дорослих людей – 64%.

Останні дані Служби громадської охорони здоров'я Англії показують, що наша програма вакцинації врятувала понад 27 тисяч життів і запобігла зараження більш ніж 7 мільйонів осіб. Ми також бачимо, що обидві дози вакцини проти COVID-19 можуть знизити симптоматичну інфекцію майже на 80%. Зараз як ніколи важливо отримати рятівний другий укол, щоб ми могли продовжувати будувати стіну захисту від вірусу

– йдеться в повідомленні уряду Сполученого Королівства.