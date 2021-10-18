Наскільки частіше помирають невакциновані люди від коронавірусу штаму Дельта

У людей, які невакциновані проти COVID-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу Дельта, ніж у щеплених.

Згідно зі статистикою захворювань у США, невакциновані люди також у 6 разів частіше заражались COVID-19. Також за даними дослідження Kaiser Family Foundation, близько 90 тисяч смертей серед американців можна було б уникнути завдяки вчасній вакцинації проти COVID-19.

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Невакциновані люди помирають в 11 разів частіше

У таблиці, складеній фахівцями CDC, порівнюють статистичні показники кількості смертей від COVID-19 між тими, хто не вакцинувався, та тими, хто пройшов повний курс щеплення.

Показник вимірює кількість смертей на 100 тисяч населення: крива чорного кольору показує кількість смертей від COVID-19 серед невакцинованих, блакитного кольору – серед тих, хто пройшов повний курс щеплення проти COVID-19.



Смертність від коронавірусу / Фото: CDC

Зокрема, у серпні 2021 року, серед невакцинованих у середньому реєстрували 13 смертей, спричинених COVID-19, на 100 тис. населення. Тоді як серед повністю вакцинованих – лише 1 смерть на 100 тис. населення.

Нещодавно науковці з'ясували, що інфікування можливе навіть після повної вакцинації, але деякі фактори можуть значно збільшити цю ймовірність – зокрема, шкідливі звички та наркозалежність, які послаблюють імунну систему.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу