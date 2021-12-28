Наскільки часто хворі на штам Омікрон потребують госпіталізації

Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації, у порівнянні з інфікованими варіантом Дельта.

Легший перебіг штаму Омікрон

У першому дослідженні вчені проаналізували дані 325 тисяч випадків захворювання на коронавірус у першій половині грудня в Англії. На Омікрон припало лише 56 тисяч, але ці дані вже можна вважати досить репрезентативними. Хворі з Омікроном на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

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Друге дослідження було проведено у Шотландії. Вчені з Единбурзького університету вивчили дані 24 тисячі людей і виявили, що при Омікроні ризик госпіталізації на дві третини нижчий, ніж при Дельті. Варто зазначити, що більшість випадків Омікрону в Шотландії припало на молодих людей від 20 до 39 років, чиї ризики захворіти на тяжку форму коронавірусу нижчі, ніж у старшого покоління.

Небезпека Омікрону

Попри дані про легший перебіг Омікрону, у порівнянні з Дельтою, вчених насторожує те, з якою швидкістю цей штам поширюється. По всій Європі до і після католицького Різдва запроваджуються нові обмеження через стрімке поширення інфекції.

Зростання кількості випадків зараження Омікроном та іншими штамами ставить системи охорони здоров'я Європи на межу краху – про це попередив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Він сказав, що насувається "новий шторм", і урядам слід підготуватися до значного збільшення кількості випадків коронавірусу.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 110 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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