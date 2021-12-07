Але дослідники виявили, що деякі вакциновані пацієнти були менш захищені, ніж їхні однолітки. Насамперед мовиться про людей, які приймали терапію для пригнічення імунної системи впродовж 6 місяців до вакцинації.

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COVID-19 небезпечний для онкохворих

У онкологічних хворих підвищений ризик померти від COVID-19. Але оскільки хворі на рак були виключені з ранніх випробувань вакцин проти COVID-19, залишалось незрозуміло, як препарати захищають цю категорію людей.

Ефективність вакцини для хворих на рак залежить від лікування

Дослідники виявили, що в цілому вакцини були приблизно на 58% ефективні у запобіганні інфекції, починаючи з двох тижнів після другої дози. Але у людей, у яких останнє лікування раку закінчилося за 6 або більше місяців до першої дози ефективність вакцини становила 85%.

Також вакцини були ефективними приблизно на 63% серед людей, лікування яких завершилося за 3 – 6 місяців до прийому першої дози, та на 54% серед людей, лікування яких завершилося протягом 3 місяців після прийому першої дози.

Річ у тім, що системні методи лікування раку включають хімієтерапію та гормональну терапію, які можуть придушити імунну систему.

Як проводилось дослідження