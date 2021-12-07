Але дослідники виявили, що деякі вакциновані пацієнти були менш захищені, ніж їхні однолітки. Насамперед мовиться про людей, які приймали терапію для пригнічення імунної системи впродовж 6 місяців до вакцинації.
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COVID-19 небезпечний для онкохворих
У онкологічних хворих підвищений ризик померти від COVID-19. Але оскільки хворі на рак були виключені з ранніх випробувань вакцин проти COVID-19, залишалось незрозуміло, як препарати захищають цю категорію людей.
Ефективність вакцини для хворих на рак залежить від лікування
Дослідники виявили, що в цілому вакцини були приблизно на 58% ефективні у запобіганні інфекції, починаючи з двох тижнів після другої дози. Але у людей, у яких останнє лікування раку закінчилося за 6 або більше місяців до першої дози ефективність вакцини становила 85%.
Також вакцини були ефективними приблизно на 63% серед людей, лікування яких завершилося за 3 – 6 місяців до прийому першої дози, та на 54% серед людей, лікування яких завершилося протягом 3 місяців після прийому першої дози.
Річ у тім, що системні методи лікування раку включають хімієтерапію та гормональну терапію, які можуть придушити імунну систему.
Як проводилось дослідження
- Дослідники вивчили медичні записи понад 180 000 пацієнтів з раком, які отримували системне або комплексне лікування, включаючи хімієтерапію або гормональну терапію у період із серпня 2010 року до травня 2021 року.
- Середній вік пацієнтів становив 73,7 років, 94% з них були чоловіками. Близько 113 000 пацієнтів були вакциновані однією з двох вакцин на основі мРНК (Pfizer BioNTech або Moderna). Люди, яким встановили COVID-19 були виключені з дослідження, як і ті, хто отримав вакцину на основі аденовірусу.
- На кожен день періоду дослідження дослідники підбирали вакцинованого і невакцинованого пацієнта одного віку з аналогічною історією хвороби, порівнюючи рівні зараження COVID-19 у кожній парі.
- Щоб розрахувати ефективність вакцини, дослідники порівняли кількість діагнозів COVID-19 у вакцинованих та невакцинованих групах. Тобто якщо заразилися 10 зі 100 невакцинованих людей у порівнянні з 1 зі 100 вакцинованих, то вакцина запобігає 9 із 10 можливих інфекцій, а ефективність вакцини складає 90%.