Наскільки COVID-вакцина ефективна для хворих на рак

Вакцини проти COVID-19 на основі мРНК ефективні для запобігання інфікуванню більшості онкологічних хворих. Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження ветеранів, яким за останні 10 років діагностували рак.

Але дослідники виявили, що деякі вакциновані пацієнти були менш захищені, ніж їхні однолітки. Насамперед мовиться про людей, які приймали терапію для пригнічення імунної системи впродовж 6 місяців до вакцинації.

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COVID-19 небезпечний для онкохворих

У онкологічних хворих підвищений ризик померти від COVID-19. Але оскільки хворі на рак були виключені з ранніх випробувань вакцин проти COVID-19, залишалось незрозуміло, як препарати захищають цю категорію людей.

Ефективність вакцини для хворих на рак залежить від лікування

Дослідники виявили, що в цілому вакцини були приблизно на 58% ефективні у запобіганні інфекції, починаючи з двох тижнів після другої дози. Але у людей, у яких останнє лікування раку закінчилося за 6 або більше місяців до першої дози ефективність вакцини становила 85%.

Також вакцини були ефективними приблизно на 63% серед людей, лікування яких завершилося за 3 – 6 місяців до прийому першої дози, та на 54% серед людей, лікування яких завершилося протягом 3 місяців після прийому першої дози.

Річ у тім, що системні методи лікування раку включають хімієтерапію та гормональну терапію, які можуть придушити імунну систему.

Як проводилось дослідження