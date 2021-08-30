Наскільки Дельта небезпечніший за попередні штами: нові дані

Найбільше дослідження підтвердило небезпеку Дельта-варіанту коронавірусу. Вчені використовували найбільш точні методи, для визначення штамів вірусу.

Виявилося, що Дельта штам передається від людини до людини на 50% простіше, ніж Альфа-варіант. Попереднє дослідження показало, що Дельта-варіант пов'язаний з подвоєним ризиком госпіталізації та, імовірно, з важчим перебігом хвороби.

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Однак в ньому для виявлення "індійського" варіанту застосовувалося визначення лише одного гена, який у нього найбільш зустрічається часто. У новому дослідженні вчені вперше порівняли ризик госпіталізації при зараженні Дельта- або Альфа-варіантами коронавірусу, використовуючи найбільш точний метод – секвенування геному вірусу.

Наскільки штам Дельта небезпечніший

Вчені проаналізували дані про 43338 випадки COVID-19, діагностованих в Англії з березня по травень 2021 року. У кожному з них було проведено секвенування геному вірусу. Приблизно 80% випадків були пов'язані з Альфа-варіантом, 20% – з варіантом Дельта. Автори дослідження вказують, що частка "індійського" варіанту різко збільшилася в наступні місяці.

Один з 50 осіб, включених в дослідження, був госпіталізований протягом двох тижнів після зараження коронавірусом. Вчені підрахували ймовірність госпіталізації, пов'язану з кожним варіантом, враховуючи інші чинники, які впливають на неї (супутні хвороби, вік та інші). Виявилося, що при інфікуванні Дельта варіантом, цей ризик у 2,26 раза вищий, ніж при зараженні штамом Альфа.

Вплив вакцинації на штам Дельта

Тільки 1,8% учасників дослідження були повністю щеплені від COVID-19, жодної дози вакцини не отримали 74% з них. Однак в цьому дослідженні вчені не змогли точно підрахувати, наскільки вакцинація знижує ймовірність госпіталізації для людей, інфікованих різними варіантами.

Але науковці наголосили, що повна вакцинація вкрай важлива для зниження ризику розвитку симптомів інфекції та госпіталізації, пов'язаних з Дельта-варіантом.

Що відомо про штам Дельта

Дельта-варіант коронавірусу SARS-CoV-2 виявили у грудні 2020 року.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

За даними НАН України, потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу