Американські центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікували два дослідження, присвячені тому, як дельта штам коронавірусу впливає на захворюваність COVID-19 серед дітей і на те, як важко протікає у них ця інфекція.

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Кількість госпіталізацій дітей з коронавірусом

Перше дослідження показало, що з кінця червня по серпень 2021 роки кількість госпіталізацій дітей і підлітків збільшилася в 5 разів у порівнянні з попередніми місяцями. Однак цей показник не досяг піку, який спостерігався в країні в січні 2021 року.

Автори дослідження пишуть, що ефект вакцинації очевидний: нещеплених підлітків госпіталізують в 10 разів частіше, ніж щеплених. У штатах з низьким охопленням вакцинацією педіатричні пацієнти надходять в лікарні в чотири рази частіше, ніж в штатах з великим охопленням.

Важкість симптомів

В іншому дослідженні вчені виявили, що після того, як Дельта-варіант став домінуючим, відсоток інфікованих дітей, у яких розвивається важка форма COVID-19, не збільшився. Вчені фокусувалися на стану дітей, які потрапили в американські лікарні в серпні 2021 році. Частка госпіталізованих, яким було потрібне лікування в палаті інтенсивної терапії, склала 20%. Раніше, в період з серпня 2020 року по липень 2021 року вона варіювала в рамках 10 – 25%.

Нова група ризику

Однак ця робота підтвердила, що частота госпіталізацій та звернень дітей до приймальних відділень лікарень дійсно підвищилася. Найбільше збільшилося надходження в лікарню серед дітей у віці чотирьох років і молодше – майже в 10 разів більше, ніж в червні 2021 року.

На думку вчених, нові дані підкреслюють важливість широкої кампанії з вакцинації для захисту дітей від інфекції. Однак на відмінності між регіонами могли вплинути й інші фактори, наприклад, вимоги щодо носіння масок і соціального дистанціювання.