Зокрема, вчені довели, що маски – знижують потенційну кількість захворювань на 53%. Про це свідчить дослідження, опубліковане у "Британському медичному журналі".

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Глобальне дослідження

Так, науковці Единбурзького університету та австралійського університету Монаша дослідили ефективність різних карантинних обмежень під час пандемії.

Вони проаналізували 30 досліджень з різних країн світу і дійшли висновку, що маски найкраще запобігають поширенню COVID-19. Хоча раніше жодних переконливих даних щодо ефективності захисних масок не було.

Увага! Виявилося, що носіння масок знижує потенційну кількість захворювань на 53%, а дотримання соціальної дистанції – на 25%.

Регулярне миття рук також знижує захворюваність на 53%. Однак цей показник не можна вважати статистично точним, оскільки досліджень щодо цього було недостатньо.

Щеплення проти COVID-19 також ефективна у запобіганні поширенню вірусу. Однак у бідні країни досі є труднощі із постачанням вакцин.

Саме тому необхідно продовжувати носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки у поєднанні з вакцинацією,

– наголосили науковці.

Водночас такі заходи як локдауни, закриття кордонів, шкіл і робочих місць потребують додаткового аналізу, щоб оцінити їхній вплив на населення.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу