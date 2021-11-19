Зокрема, вчені довели, що маски – знижують потенційну кількість захворювань на 53%. Про це свідчить дослідження, опубліковане у "Британському медичному журналі".
Цікаво Небезпечніше, ніж ви думаєте: чому варто припинити користуватись сушарками для рук
Глобальне дослідження
Так, науковці Единбурзького університету та австралійського університету Монаша дослідили ефективність різних карантинних обмежень під час пандемії.
Вони проаналізували 30 досліджень з різних країн світу і дійшли висновку, що маски найкраще запобігають поширенню COVID-19. Хоча раніше жодних переконливих даних щодо ефективності захисних масок не було.
Регулярне миття рук також знижує захворюваність на 53%. Однак цей показник не можна вважати статистично точним, оскільки досліджень щодо цього було недостатньо.
Щеплення проти COVID-19 також ефективна у запобіганні поширенню вірусу. Однак у бідні країни досі є труднощі із постачанням вакцин.
Саме тому необхідно продовжувати носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки у поєднанні з вакцинацією,
– наголосили науковці.
Водночас такі заходи як локдауни, закриття кордонів, шкіл і робочих місць потребують додаткового аналізу, щоб оцінити їхній вплив на населення.