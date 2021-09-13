У рамках пресконференції були представлені результати соціологічного дослідження про рівень обізнаності українців щодо інсульту та його лікування. 57% українців вважають, що обізнані у темі інсульту, а 68% опитаних змогли спонтанно назвати хоча б одну з ознак інсульту.

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Що українці знають про інсульт

Майже усі опитані (понад 90%) знають, що потрібно терміново викликати швидку допомогу. Однак лише половина (52%) знають, що пацієнтів з інсультом повинні доставити у спеціалізовані лікарні, де є цілодобовий доступ до комп'ютерної томографії чи магнітно-резонансної томографії.

Лише 22% з усіх опитаних знають, що лікування інсульту є безоплатним для пацієнтів – вартість послуг, в тому числі медикаменти та вироби медичного призначення, оплачує НСЗУ.

За правильним маршрутом усіх пацієнтів з ознаками інсульту мають доставляти у лікарні, які підписали договір із НСЗУ для надання пакету допомоги при гострому мозковому інсульті. В першу годину після доправлення у лікарню пацієнту з підозрою на інсульт повинні зробити КТ або МРТ для встановлення правильного діагнозу.

Інсульт є великою медико-соціальною проблемою, адже йдеться про 120-150 тисяч випадків щороку. В Україні також великий відсоток смертності та інвалідизації після інсульту. Експерти припускають, що сукупні економічні втрати від інсульту можуть сягати 100 мільярдів гривень щороку,

– розповів Юрій Фломін, лікар-невролог, член правління ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом".

Договори з НСЗУ на надання пакету послуг при інсульті у 2021 році підписали 237 медичні заклади по всій країні. Це ті лікарні, які можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу при інсульті.

Залежно від наданих послуг, оплата відбувається за трьома тарифами:

якщо пацієнту не провели тромболізис або тромбоекстракцію - 15 000 грн

якщо пацієнту виконали тромболізис (медикаментозне розчинення тромбу) - 54 000 грн

якщо пацієнту виконали ендоваскулярне втручання (хірургічне лікування інсульту) - 98 000 грн

З початку 2021 року НСЗУ вже сплатила медичним закладам понад 1,1 мільярда гривень за надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Це близько 80 тисяч пролікованих пацієнтів. Варто розуміти, що інсульт лікує не препарат чи операція, а ціла команда професіоналів, які знають, що робити через годину, добу чи місяць після початку симптомів,

– Дмитро Самофалов, Т.в.о. Голови НСЗУ.

Симптоми інсульту

Інсульт є основною причиною інвалідності та однією з головних причин смерті населення в Україні. Виживаність та успішна реабілітація пацієнта залежить від того, як швидко йому буде надана кваліфікована медична допомога. Зробити це потрібно у перші 4,5 години після інсульту. Адже за одну хвилину інсульту у мозку відмирають близько 2 мільйони нейронів.

Основні симптоми інсульту:

М – раптове порушення Мовлення

О – асиметрія Обличчя

З – Запаморочення

О – Очі: раптове погіршення зору

К – слабкість чи оніміння Кінцівок

При появі хоча б однієї з ознак інсульту слід телефонувати в екстрену медичну допомогу за номером 103.