Дослідження антидепресантів
Вчені з Університетського коледжу Лондона протягом року спостерігали за 478 пацієнтами, які протягом тривалого часу приймали різні антидепресанти.
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Більшість з них (70%) лікувалися не менше 3 років, і всі учасники почували себе досить добре, щоб скасувати препарат. Пацієнти, які вирішили припинити прийом, отримували знижені дозування ліків не менше 2 місяців, після того тільки плацебо.
Тривалість прийому антидепресантів
Протягом наступного року у 56% учасників, які скасували антидепресанти, був діагностований рецидив. У групі пацієнтів, які продовжили приймати препарат, симптоми депресії повернулися у 39%.
Однак є важливий нюанс: з тих, хто припинив приймати ліки й знову зіткнувся з депресією, лише половина вирішила повернутися до лікування. На думку вчених, це може вказувати на те, що після курсу лікування симптоми могли бути не настільки значними, щоб пацієнти вирішили боротися з ними за допомогою препаратів.
Наші результати підтверджують, що багатьом пацієнтам з депресією потрібне тривале лікування антидепресантами. Але ми також виявили, що більшість учасників змогли ефективно припинити прийом ліків, поступово скорочуючи дозування,
– зазначили вчені.
Нещодавно науковці встановили, що у людей з депресією, біполярним розладом, тривогою і шизофренією подібний склад мікробіома кишківника, який відрізняється від мікробіома здорових людей. У них підвищений вміст певних запальних бактерій.