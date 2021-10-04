Наскільки довго потрібно приймати антидепресанти: нове дослідження

При помірній та тяжкій формі депресії пацієнтам рекомендуються антидепресанти, але навіть найефективніший препарат не захищає від рецидиву. Нове дослідження показало, що з антидепресантами найкраще працює правило "чим довше, тим краще".

Дослідження антидепресантів

Вчені з Університетського коледжу Лондона протягом року спостерігали за 478 пацієнтами, які протягом тривалого часу приймали різні антидепресанти.

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Більшість з них (70%) лікувалися не менше 3 років, і всі учасники почували себе досить добре, щоб скасувати препарат. Пацієнти, які вирішили припинити прийом, отримували знижені дозування ліків не менше 2 місяців, після того тільки плацебо.

Антидепресанти Це ліки, які впливають на рівень нейромедіаторів (серотоніну, норадреналіну, дофаміну). Використовуються для лікування депресії, а також тривожних розладів і фобій. Антидепресанти не можна призначити самостійно, це повинен робити тільки лікар, тому ліки відпускаються в аптеці виключно за рецептом.

Тривалість прийому антидепресантів

Протягом наступного року у 56% учасників, які скасували антидепресанти, був діагностований рецидив. У групі пацієнтів, які продовжили приймати препарат, симптоми депресії повернулися у 39%.

Однак є важливий нюанс: з тих, хто припинив приймати ліки й знову зіткнувся з депресією, лише половина вирішила повернутися до лікування. На думку вчених, це може вказувати на те, що після курсу лікування симптоми могли бути не настільки значними, щоб пацієнти вирішили боротися з ними за допомогою препаратів.

Наші результати підтверджують, що багатьом пацієнтам з депресією потрібне тривале лікування антидепресантами. Але ми також виявили, що більшість учасників змогли ефективно припинити прийом ліків, поступово скорочуючи дозування,

– зазначили вчені.

Нещодавно науковці встановили, що у людей з депресією, біполярним розладом, тривогою і шизофренією подібний склад мікробіома кишківника, який відрізняється від мікробіома здорових людей. У них підвищений вміст певних запальних бактерій.