Нове дослідження вакцини від AstraZeneca
Оксфордське дослідження проаналізувало зразки крові людей, інфікованих COVID-19. Зокрема, дослідили зразки крові тих, хто був вакцинований двома дозами та бустером, а також тих, хто раніше був заражений іншими варіантами коронавірусу. Загалом дослідили зразки від 41 людини, яким було введено три дози Vaxzevria.
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Вакцина ефективна проти штаму Омікрон
Ці результати дослідження схожі з результатами конкурентів – Pfizer-BioNTech і Moderna. Вони також виявили, що третя доза їхніх вакцин діє проти Омікрону.
Дослідження показало, що після курсу вакцинації з трьох доз захист проти Омікрону в цілому подібний до захисту від варіанту вірусу Дельта після двох доз вакцинації.
Компанія заявила, що дослідники Оксфордського університету, які проводили дослідження, були незалежними від тих, хто працював над розробкою вакцини з AstraZeneca.
Також вчені з'ясували, що рівень антитіл проти штаму Омікрон після повторного щеплення був вищим, ніж у людей, які були інфіковані COVID-19 і одужали природним шляхом.
Хоч попередні дані досліджень позитивні для компанії, AstraZeneca заявила, що працює разом з Оксфордським університетом над створенням нової вакцини проти штаму Омікрон.
Як світ протидіє штаму Омікрон
- Багато країн намагалися зупинити поширення цього варіанту, в тому числі ввели обмеження на подорожі.
- Ізраїльські експерти з пандемії за підтримки прем'єр-міністра Нафталі Беннетта рекомендували додатково щеплюватися четвертою бустерною вакциною людей старше 60 років та працівникам охорони здоров'я.
- Президент США Джо Байден заявив, що він не планує "блокувати країну".
- У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.
- Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.
- Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.