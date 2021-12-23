Наскільки ефективна третя доза AstraZeneca проти штаму Омікрон

Згідно з лабораторними дослідженнями в Оксфордському університеті, бустерна доза вакцини виробництва AstraZeneca призводить до значного зростання рівня антитіл проти штаму коронавірусу Омікрон.

Нове дослідження вакцини від AstraZeneca

Оксфордське дослідження проаналізувало зразки крові людей, інфікованих COVID-19. Зокрема, дослідили зразки крові тих, хто був вакцинований двома дозами та бустером, а також тих, хто раніше був заражений іншими варіантами коронавірусу. Загалом дослідили зразки від 41 людини, яким було введено три дози Vaxzevria.

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Вакцина ефективна проти штаму Омікрон

Ці результати дослідження схожі з результатами конкурентів – Pfizer-BioNTech і Moderna. Вони також виявили, що третя доза їхніх вакцин діє проти Омікрону.

Дослідження показало, що після курсу вакцинації з трьох доз захист проти Омікрону в цілому подібний до захисту від варіанту вірусу Дельта після двох доз вакцинації.

Компанія заявила, що дослідники Оксфордського університету, які проводили дослідження, були незалежними від тих, хто працював над розробкою вакцини з AstraZeneca.

Також вчені з'ясували, що рівень антитіл проти штаму Омікрон після повторного щеплення був вищим, ніж у людей, які були інфіковані COVID-19 і одужали природним шляхом.

Хоч попередні дані досліджень позитивні для компанії, AstraZeneca заявила, що працює разом з Оксфордським університетом над створенням нової вакцини проти штаму Омікрон.

Як світ протидіє штаму Омікрон

Багато країн намагалися зупинити поширення цього варіанту, в тому числі ввели обмеження на подорожі.

Ізраїльські експерти з пандемії за підтримки прем'єр-міністра Нафталі Беннетта рекомендували додатково щеплюватися четвертою бустерною вакциною людей старше 60 років та працівникам охорони здоров'я.

Президент США Джо Байден заявив, що він не планує "блокувати країну".

У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.

Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.

Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.

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