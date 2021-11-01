Наскільки ефективна третя доза вакцини проти коронавірусу штаму Дельта

Дискусія про важливість бустерної дози вакцини триває з того часу, як штам Дельта значно послабив ефективність масової кампанії щеплення в багатьох країнах. Найбільше дослідження, яке провели в Ізраїлі, підтвердило, що у нинішніх умовах запровадження бустерної дози – це життєва необхідність.

Нове дослідження ревакцинації проти коронавірусу

Дослідження проводилося з липня по вересень під час чергового сплеску захворюваності в Ізраїлі через поширення штаму Дельта. Ця країна однією з перших провела масову вакцинацію в рекордний термін і також стала світовим лідером за кількістю введених бустерних доз.

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Щоб оцінити ефективність ревакцинації, вчені скористалися інтегрованою базою даних медкарт, в які вноситься інформація про отримані щеплення. Фахівці проаналізували дані 728,3 тисячі осіб від 12 років, які отримали третю дозу вакцини Pfizer. У контрольну групу відібрали ще 728,3 тисячі осіб зі схожими демографічними та медичними показниками – всі вони отримали два компоненти вакцини взимку-навесні 2021 року.

Важливість бустерної дози вакцини проти коронавірусу

Результати показали, що у щеплених третьою дозою вакцини ризик госпіталізації у разі проривної інфекції на 93% нижчий у порівнянні з двома компонентами вакцини. Імовірність ускладнень знижується на 92% вже через 7 днів після одержання бустера, смерті – на 81%. Що особливо важливо, ефективність ревакцинації не залежала від статі, віку, супутніх захворювань та була однаковою для всіх.

Ці дані переконливо показують, що третя доза вакцини дуже ефективна проти важких наслідків, пов'язаних із COVID-19, у різних вікових групах через тиждень після введення. Результати мають стимулювати країни до ухвалення обґрунтованих політичних рішень,

– зазначили автори дослідження.

Нещодавно загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) продемонструвало, що мРНК-вакцини проти COVID-19 значно краще захищають, ніж імунітет після перенесення хвороби.