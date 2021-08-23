Наскільки ефективна третя доза вакцини: вчені з Ізраїлю завершили дослідження

Третя доза вакцини Pfizer дійсно знижує ризик інфікування коронавірусом в порівнянні з тими, хто отримав дві дози. Нові висновки представили медики з Ізраїлю.

Вакцинація трьома дозами Pfizer

Дослідження проводили за участі людей віком 60 років – у цій віковій групі імунітет через 10 днів після бустерного уколу був в чотири рази краще, ніж після двох щеплень.

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Що показало дослідження

При цьому додаткове щеплення забезпечило в 5 –6 разів потужніший захист від ускладненого перебігу хвороби і госпіталізації.

Отримані дані збігаються зі статистикою, яку минулого тижня надав постачальник медичних послуг Maccabi – організація, яка вже застосовує бустерні вакцини.

Що відомо про вакцинацію трьома дозами

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

До слова, саме Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.

Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.

Водночас ВООЗ хоче ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня. Зокрема, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку.

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