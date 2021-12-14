Наскільки ефективна вакцина Pfizer проти штаму Омікрон

Вакцина проти COVID-19 від компанії Pfizer-BioNTech стала менш ефективною в Південній Африці у запобіганні зараження вірусом та госпіталізації. Це трапилось після того, як минулого місяця з’явився варіант Омікрон.

В дослідженні проаналізували понад 211 тисяч заражень COVID-19 із 15 листопада по 7 грудня. Приблизно 78 тисяч з них були пов'язані зі штамом Омікрон. Але точно не підтверджували, що це саме він.

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Ефективність вакцини Pfizer проти Омікрону

Це означає, що дослідження не може надати остаточних висновків окремо щодо Омікрону. Але воно показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження. Це набагато менше, ніж для інших штамів, які циркулювали в країні до цього часу.

Водночас вакцина забезпечила 70% захисту від важких ускладнень, які потребують госпіталізації пацієнта. У Раді медичних досліджень Південної Африки назвали це "дуже хорошим захистом".

Науковці також з'ясувала, що вакцина однаково захищає від госпіталізації людей будь-якого віку від 18 до 79 років, з дещо нижчим рівнем для літніх людей.

Наразі південноафриканські вчені фіксують, що 78% всіх позитивних тестів у країні припадають на "Омікрон".

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 63 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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