Немає сумнівів в тому, що пацієнтам, які хворіють на рак, потрібно вакцинуватися проти коронавірусу, якщо проти цього немає протипоказань у зв'язку з проведенням імуносупресивної терапії.

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Ефективність вакцин для онкохворих

Автори дослідження з Ізраїлю зіставили рівень захисту відповідно до кількості антитіл в онкологічних пацієнтів і у тих, хто пройшов через вакцинацію, не маючи при цьому раку. Випробовувалися препарати для профілактики коронавірусу від компанії Prizer.

Спостереження показали, що у кожного десятого пацієнта з раком навіть повний курс вакцинації не викликав потрібної кількості захисних антитіл. А це залишало їх вразливими до коронавірусів.



Найнижчу кількість антитіл виявилося у пацієнтів з пухлинними захворюваннями крові. У цьому дослідженні взяли участь 102 онкологічних пацієнти та 78 осіб з контрольної групи, до якої увійшли їхні родичі або друзі, які не мали раку. Середній вік пацієнтів склав 66 років, середній вік в контрольній групі – 62 роки.

Що відомо про вакцину Pfizer

Джерело: ВООЗ

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 95%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

10 мільйонів доз цієї вакцини. Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу