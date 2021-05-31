Немає сумнівів в тому, що пацієнтам, які хворіють на рак, потрібно вакцинуватися проти коронавірусу, якщо проти цього немає протипоказань у зв'язку з проведенням імуносупресивної терапії.
Також на тему: ЄС вимагає 200 мільйонів євро компенсації від AstraZeneca через затримку доставки вакцин
Ефективність вакцин для онкохворих
Автори дослідження з Ізраїлю зіставили рівень захисту відповідно до кількості антитіл в онкологічних пацієнтів і у тих, хто пройшов через вакцинацію, не маючи при цьому раку. Випробовувалися препарати для профілактики коронавірусу від компанії Prizer.
Спостереження показали, що у кожного десятого пацієнта з раком навіть повний курс вакцинації не викликав потрібної кількості захисних антитіл. А це залишало їх вразливими до коронавірусів.
Найнижчу кількість антитіл виявилося у пацієнтів з пухлинними захворюваннями крові. У цьому дослідженні взяли участь 102 онкологічних пацієнти та 78 осіб з контрольної групи, до якої увійшли їхні родичі або друзі, які не мали раку. Середній вік пацієнтів склав 66 років, середній вік в контрольній групі – 62 роки.
Що відомо про вакцину Pfizer
Джерело: ВООЗ
- За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 95%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.
- Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.
- Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.
- Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу