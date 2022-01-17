Нове дослідження коронавірусу серед підлітків

CDC та 31 дитяча лікарня у 23 штатах США провели дослідження, у ході якого дослідники вивчили дані про 1222 пацієнтів віком 12 –18 років, госпіталізованих з 1 червня по 25 жовтня 2021 року (тобто в період домінування штаму Дельта). До нього увійшли 445 підлітків, госпіталізованих з COVID-19, та 777 госпіталізованих з інших причин.

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Автори дійшли висновку, що дві дози вакцини були високоефективні проти госпіталізації, пов'язаної з COVID-19, госпіталізації у ВРІТ або призначення терапії для підтримки життєво важливих функцій.

Вакцина захищає підлітків від ускладнень коронавірусу

Вакцина від Pfizer запобігла 94% госпіталізацій і на 98% ефективна у запобіганні попаданню підлітків у ВРІТ.

У дослідженні йдеться, що 40% пацієнтів з позитивним результатом тесту були в результаті переведені у ВРІТ, і всі, крім двох, не були вакциновані. Всі, крім одного, які потребували підтримки життєво важливих функцій, наприклад, підключення до апарату ШВЛ, не були вакциновані.

Усі сім смертей сталися серед нещеплених пацієнтів. У дослідженні також зазначається, що 3/4 підлітків-учасників страждали на ожиріння та супутні захворювання, що збільшує ризик важкого перебігу COVID-19.