Наскільки ефективна вакцина від Moderna проти штаму Омікрон

У новому дослідженні оцінювали ефективність вакцини мРНК-1273 від компанії Moderna проти нового штаму COVID-19 у людей різного віку.

У всьому світі зростає кількість госпіталізацій від поширення штаму Омікрон. Через цю ситуації американська біотехнологічна компанія Moderna вирішила дослідити, яка доза власної вакцини (мРНК-1273) необхідна для ефективної нейтралізації Омікрону в різних вікових групах.

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Нове дослідження вакцини Moderna

Вчені оцінили ефективність вакцини мРНК-1273 у дітей (від 6 до 12 років), підлітків (від 12 до 17 років) та дорослих (від 18 років і старше). Всі дорослі та підлітки отримали дві дози по 100 мкг мРНК-вакцини-1273, при цьому діти отримували дві дози по 50 мкг мРНК-1273. У кожній групі було по 20 учасників з негативним тестом на COVID-19, зразки сироватки були зібрані протягом трьох клінічних випробувань.

Moderna ефективніша для молодих людей

Приблизно 95% дорослих через чотири тижні після введення другої дози мРНК-1273 вакцини мали високі титри нейтралізуючих антитіл до Омікрону. Також нейтралізація вірусу спостерігалася у 100% підлітків та 100% дітей із відповідних груп через чотири тижні після другої вакцини.

Таким чином, за результатами дослідження, титри антитіл проти нового штаму, через чотири тижні після введення другої дози вакцини у дітей і підлітків були набагато вищими, ніж у дорослих.

Експерти вважають, що ефективність вакцини мРНК-1273 проти SARS-CoV-2, зокрема проти Омікрону, у дітей та підлітків потребує більш детальних досліджень у майбутньому.

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