У новому дослідженні взяли участь 738 людей, які перенесли COVID-19 минулого року. З них 246 знову отримали позитивний ПЛР-тест в період з травня по липень 2021 року.

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До групи контролю експерти CDC включили 492 пацієнти, які вперше захворіли в той же період. Учасників в обох групах розділили таким чином, щоб у них були співставні дані за статтю, віком і супутніми захворюваннями. Потім учені порівняли їхні показники з показниками захворюваності та вакцинації.

Чому варто вакцинуватись після перенесеного коронавірусу

Відсутність вакцинації була пов'язана з 2,34-кратним збільшенням імовірності повторного зараження новими варіантами в порівнянні з повністю щепленими.

Серед пацієнтів з випадками захворювання 20,3% були щеплені в порівнянні з 34,3% серед контрольної групи.

Часткова вакцинація, тобто отримання тільки одного компонента препарату, не зробила істотного впливу на зниження цього ризику.

Отримані результати підтверджують більш ранні висновки про те, що вакцинація дає додатковий захист від зараження навіть тим, хто вже переніс інфекцію і має імунітет до SARS-CoV-2.

Ефективність вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ