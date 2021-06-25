Проблема БАД

Виробники біоактивних добавок (БАД) пропонують їх використовувати при багатьох хворобах. Добавки "проти ожиріння" щорічно приносять багатомільярдні доходи, в США їх використовували хоча б один раз третина населення.

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Якість та ефективність БАД не перевіряють, як звичайні ліки. Вони часто містять приховані небезпечні компоненти, які, також можуть взаємодіяти з іншими ліками. Раніше багато досліджень вже демонстрували, що добавки проти серцево-судинних хвороб не так добре працюють, як заявляють виробники.

Нове дослідження

У новій науковій роботі вчені провели аналіз 315 досліджень використання біоактивних добавок і голковколювання при ожирінні. Виявилося, що переважна більшість цих досліджень поганої якості: наприклад, маленького розміру і з високим ризиком помилок. Вченим вдалося виявити тільки 52 дослідження, які давали можливість оцінити ефективність певних БАД.

БАД неефективні проти ожиріння

Результати лише 16 досліджень показали хоча б невеликий ефект цих засобів. Серед них були добавки з зеленим чаєм, ліноленовою кислотою і кофеїном. Їхня дія була скромною: люди, які використовували ці БАД втрачали від 0,3 до 4,9 кілограма.

Таким чином, попри велику кількість досліджень, їхній огляд не виявив ефективних альтернативних методів для схуднення. Вони відносяться до найменш дієвих засобів, доказова медицина сьогодні має ефективніші методики. Фармакотерапія та баріатрична хірургія допомагає позбутися від 5 – 35% маси тіла. Однак арсенал засобів для боротьби з проблемою ожиріння залишається скромною.

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