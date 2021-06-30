Чому тілесні покарання неефективні у вихованні дітей

Метааналіз охопив 68 досліджень на тему рукоприкладства, підтвердивши, зокрема, негативний вплив таких покарань на психічний стан дитини і її поведінкові реакції в майбутньому.

Чому батьки б'ють дітей

Нині фізичні покарання все частіше розглядають як форму насильства над дітьми. Водночас троє з чотирьох дітей у віці від 2 до 4 років мають такий досвід.

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Батьки б'ють дітей, тому що думають, що це допоможе поліпшити їхню поведінку. Наше дослідження наводить переконливі докази того, що тілесні покарання не поліпшують поведінку дітей і навіть роблять її гіршою,

– зазначили автори дослідження.

У своєму аналізі вчені розглянули дані про такі покарання: удари за допомогою різних предметів, удари або ляпаси по обличчю, голові або вухах, удари кулаком, стусани, кидання предметів в дитину, вимивання рота з милом, кидання на підлогу, погрози зброєю.

Вплив фізичних покарань на дітей

Деякі проаналізовані дослідження вказували на те, що у покарань можуть бути як позитивні, так і негативні ефекти, але переважна кількість досліджень демонструвало лише негативні наслідки.

Найбільш істотними виявилися свідчення зв'язку фізичних покарань з агресивною та антисоціальною поведінкою дітей в майбутньому, зокрема, в стінах школи.Такі висновки не залежали від статі та національності – до них прийшли автори 13 з 19 досліджень.

Вчені виявили й так званий дозозалежний зв'язок: чим частіше карали дітей, тим гірше ті поводилися з часом. Це підтвердили 5 з 7 досліджень.

Окремі дослідження показали, що дії фізичного характеру збільшують ризик опозиційного розладу у дітей. Для нього характерні приступи гніву, бажання сперечатися, погана поведінка, відмова слідувати правилам, демонстративна непокора і мстивість.

Одне з досліджень виявило, зокрема, що рукоприкладство погіршує когнітивний розвиток.

Крім того, на результати тілесних покарань не мали позитивного впливу інші аспекти поведінки батьків: їх не згладжував навіть загальний позитивний образ відносини з дитиною.