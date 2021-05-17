Наскільки ефективні вакцини проти індійського штаму коронавірусу

Дослідження показало, що вакцини запобігають зараженню індійським варіантом коронавірусу на 97%. З усіх жителів Великобританії, які завершили курс вакцинації, від цього мутованого штаму ніхто не помер.

Public Health England вважає, що вакцини можуть запобігти 70% заражень британським варіантом коронавірусу, це показує статистика, яка збирається в реальному часі.

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Вакцини добре діють проти індійського штаму

Науковці випробували препарати від компанії AstraZeneca, які продемонстрували захист від захворювання при попаданні в організм індійського варіанту вірусу на рівні 97,38%. Ризик госпіталізації після зараження становив всього 0,06%.

Але набагато менше відомо про те, наскільки ефективні ін'єкції проти індійського варіанту, оскільки на території Великобританії зареєстровано вже 1 313 випадків. Але уряд заявив, що йому невідомо нічого про людей, які померли від штаму після отримання двох щеплень.

Випадки госпіталізації вакцинованих людей

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що з 18 госпіталізованих з індійським штамом коронавірусу в місті Болтоні тільки один пройшов через повний курс вакцинації, хоча багато хто міг це зробити.

Цей пацієнт перебував в у групі ризику через свій літній вік і хронічні хвороби, які різко підвищують ризик зараження. А ще п'ятеро пацієнтів встигли отримати лише перше щеплення.