Наскільки ефективні вакцини за пів року після щеплення: неочікувана заява вчених

Мутація штамів коронавірусу дещо знижує ефективність вакцини проти них. Втім, зі щепленням вам не загрожує важкий перебіг хвороби у разі повторного інфікування.

Попри це, ефективність вакцин проти коронавірусної інфекції виявилася не такою високою, як на те раніше розраховували вчені. Про це повідомили в Агентстві суспільної охорони здоров'я Великобританії.

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Головний чинник, який впливає на ефективність препаратів – це час, кажуть науковці. Так після другої дози цей показник коливається у межах 60 – 90%, залежно від препарату.

Тому вже через пів року після другої дози вакцини від Comirnaty її захист організму від коронавірусу становитиме від 74 до 84%.

її захист організму від коронавірусу становитиме від 74 до 84%. Препарат AstraZeneca через 4 – 5 місяців після повного курсу вакцинації становить 67%.

через 4 – 5 місяців після повного курсу вакцинації становить 67%. У компанії Moderna кажуть, що їхній препарат зберігає захист на рівні 93% навіть за 6 місяців після повного курсу вакцинації.

Вакцини цих виробників в середньому на 90% захищають від важкого перебігу COVID-19, смерті та госпіталізацій.

Також опублікували докази ефективності вакцини проти різних наслідків (дані стосуються періоду, коли домінував Альфа-варіант). Так, наприклад, 2 дози Pfizer захищали від госпіталізацій у понад 90% випадків та від смертності на понад 95%. Про це свідчать дані різних досліджень.

Ефективність вакцин / Скриншот з дослідження

Які причини зниження ефективності

Так, загальна ефективність застосовуваних вакцин впала на тлі циркуляції штаму Дельта. Однак завдяки щепленням вдалося утримати темпи госпіталізації на досить низькому рівні.

Також важливою причиною, чому вакцини не працюють настільки ефективно, фахівці пояснюють еволюцією вірусу. Тому препарати вже не настільки ефективні в боротьбі з новими штамами.

Багато вчених зазначають, що робити висновки рано, але припускають, що він обмежений певним проміжком часу. І справа не в недостатній ефективності препаратів, а в умінні вірусу підібрати "ключі" до імунного захисту людини.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу