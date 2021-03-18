Остеопатія – це напрямок немедикаментозної та не хірургічної медицини, яка спрямована на відновлення організму. Метод відноситься до альтернативної, а не доказової медицини, тобто дані про її ефективність вельми сумнівні.

Як відбувалося дослідження

Вчені з Франції вирішили дати шанс остеопатії й перевірити, чи може вона допомогти людям, які страждають від хронічних болів у попереку. Ця група пацієнтів була обрана не випадково, оскільки прихильники остеопатії часто рекомендують цей метод саме при болях в спині.

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У дослідженні взяли участь близько 400 чоловіків і жінок у віці 50-55 років. Кожен з них повідомляв про хронічні болі в попереку протягом мінімум пів року. Добровольців випадковим чином розподілили на дві групи, одна з яких протягом року отримувала остеопатичне маніпулятивне лікування, а контрольна група – масаж, що імітує сеанс остеопатії. Учасники з контрольної групи не знали, що отримують фіктивну терапію.

Наскільки ефективна остеопатія

Автори дослідження вимірювали результати за допомогою Квебецького індексу інвалідності з діапазоном від 0 до 100 балів. Середній бал в групі остеопатії склав 31,5 і через три місяці знизився до 25,3, в контрольній групі – 26,1 бала після закінчення дослідження.

Через 12 місяців середня різниця у відновленні фізичної активності між групою остеопатії й "плацебо" склала 1,0 бал. За іншими показниками статистично значущих відмінностей не виявили.

У нашому дослідженні остеопатичне маніпулятивне лікування мало невеличкий ефект для пацієнтів з неспецифічними або хронічними болями в попереку. Однак клінічна значущість цього ефекту сумнівна,

– резюмували науковці.