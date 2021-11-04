Вакцини проти ВПЛ

Вакцини проти ВПЛ бувають чотиривалентними та двовалентними – проти чотирьох та двох штамів вірусу відповідно. Останні становлять 23% ринку глобального ринку таких вакцин, вони працюють проти штамів, які відповідають за 70 – 80% випадків раку шийки матки.

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Раніше дослідження показували, що вакцинація проти ВПЛ може знижувати ризик передракових захворювань шийки матки у жінок, які до імунізації були інфіковані цим вірусом. Однак прямих та якісних доказів того, що вакцинація попереджує безпосередньо рак шийки матки, раніше не існувало, зазначають автори нового дослідження.

Нове дослідження ефективності вакцин проти ВПЛ

У новому дослідженні вчені підбили підсумки масової вакцинації у Великій Британії з 2006 по 2019 рік. Насамперед вона була націлена на дівчаток віком 12 – 13 років. У віці 14 – 16 та 16 – 18 років додатково щеплювали тих, хто не отримав щеплення раніше.

За період, який охоплює дослідження, у Великій Британії було встановлено 28 тисяч діагнозів раку шийки матки та 300 тисяч – карцином in situ (коли пухлина дуже дрібна та не виходить за межі епітелію слизової оболонки). Вчені підрахували, що у щеплених дівчат розвинулося на 450 і 17200 менше випадків пухлин цих двох типів відповідно, ніж могло б розвинутись без вакцинації.

Вакцина проти ВПЛ захищає від раку

У дівчат, на яких було націлено кампанію вакцинації, коли їм було по 12 – 13 років, ризик раку шийки матки знизився на 87%, а карциноми in situ – на 97%. Хоча б одну дозу вакцини отримали 89%, повністю щеплені трьома дозами були 85%.

Серед дівчат, на яких поширювалися додаткові кампанії вакцинації у 14 – 18 років, показники були скромнішими – ризик раку шийки матки знижувався у них на 34 – 65%. У цій групі було значно менше повністю щеплених. Крім того, при пізнішій вакцинації у дівчаток був вищим ризик заразитися ВПЛ.

Раніше вчені встановили, що під час фізичного навантаження м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярна активність уповільнили зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.