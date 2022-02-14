Наскільки ефективно захищає третя доза вакцини від коронавірусу

Дослідження показало, що імунітет проти COVID-19 починає слабшати через чотири місяці після отримання третьої дози мРНК-вакцини (Pfizer або Moderna).

Нове дослідження ефективності вакцин

Зниження імунітету спостерігалося під час хвиль варіантів Дельта та Омікрон. Попри те, що з часом захист зменшувався, третя доза все ще була високоефективною для запобігання важкого перебігу COVID-19.

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До цього дослідження не було інформації про довговічність захисту після трьох доз, особливо в періоди переважання Дельта або Омікрон.

Наші результати свідчать про те, що додаткові дози можуть бути необхідні для підтримки захисту від COVID-19, особливо для груп високого ризику,

– зазначили науковці

Загалом, у дослідженні повідомлялося, що особи, які отримали другу та третю дози мРНК-вакцини, мали кращий захист від госпіталізації (тяжке захворювання), ніж від відвідувань лікарень (симптоми, які можуть не потребувати госпіталізації). Ефективність вакцини також була нижчою загалом протягом періоду Омікрон, ніж протягом періоду Дельта.

Захист проти симптомного перебігу

Ефективність вакцини проти симптомного перебігу коронавірусу знизилася з 97% протягом перших двох місяців після отримання ревакцинації до 89% за чотири місяці або більше протягом періоду, коли домінував штам Дельта (літо/початок осені 2021 року).

Під час переважного періоду Омікрон (пізня осінь 2021 р./зима 2022 рр.) ефективність вакцини проти симптомного перебігу коронавірусу становила 87% протягом перших двох місяців після третьої дози, зменшуючись до 66% через чотири.

Захист від госпіталізації

Після третьої дози захист від госпіталізації, пов'язаної з варіантом Дельта, знизився з 96 відсотків протягом двох місяців до 76 відсотків через чотири місяці або довше. Ефективність вакцини проти госпіталізацій, пов'язаних з варіантами Омікрон, становила 91% протягом перших двох місяців і знизилася до 78% через чотири місяці.

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