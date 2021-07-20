Наскільки корисна картопля та скільки її можна їсти
Джерело:Cleveland clinic
Деякі рекомендації з харчування не вважають картоплю овочем і відносять її до крохмалистих продуктів. Інші відносять її до крохмалистого коренеплоду і зараховують в овочеву команду. Хай там як, картоплю їсти можна і потрібно.
Картоплю відносять до категорії крохмалистих овочів через велику кількість вуглеводів, особливо крохмалю. А це додаткові калорії. Наприклад, в одній невеликій сирій картоплині – 130 калорій, а в помідорі – 30. Здається, саме тому люди вважають картоплю шкідливою.
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Але при цьому в ній багато вітамінів і мінералів, а не тільки вуглеводів. Разом з нею в групу крохмалистих овочів іноді включають кукурудзу, горох, гарбуз, сочевицю і квасолю. Не крохмалистими овочами вважаються спаржа, броколі, стручкова квасоля, цибуля, перець, помідори та інші.
Скільки картоплі можна їсти
Куди б картопля не відносилася, вона в будь-якому випадку частина здорової тарілки. Як і будь-які інші продукти, її потрібно їсти в помірних кількостях. Американський гайд з харчування рекомендує їсти не більше п'яти чашок крохмалистих овочів на тиждень.
Одна чашка – це приблизно 230 грамів. Середня картоплина важить 173 грами. Це означає, що дорослому в тиждень можна з'їсти сім картоплин. Але краще не морочитися з підрахунком з'їдених коренеплодів, а просто їсти її час від часу нарівні з іншими продуктами.
Користь картоплі
Картопля буває різних сортів: біла, жовта, фіолетова. Кожен сорт трохи відрізняється за кількістю вітамінів і мінералів, але в цілому відмінності несуттєві.
А ось спосіб її вживання має значення: краще їсти картоплю зі шкіркою, тому що в ній багато корисних речовин. Середня картоплина, запечена зі шкіркою, містить:
- 25% добової норми калію;
- 35% добової норми вітаміну С;
- 30% добової норми вітаміну B6;
- 4 грами клітковини;
- 5 грамів білка.
Картоплю краще не смажити, а пекти й варити
Картопля знижує тиск
Нещодавно американські вчені провели невелике дослідження, яке показало, що варена і печена картопля знижує тиск у людей з гіпертонією. У тих, хто кожен день їв картоплю, тиск знизився більше, ніж у контрольній групі. Вчені вважають, що так відбувається завдяки калію, який не дозволяє солі затримуватися в організмі та відкладатися на стінках судин. Навіть картопля фрі не підвищує тиск, попри те, що він солоніша вареної картоплі. Все завдяки ефекту калію.