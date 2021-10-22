Присідання корисні не тільки спортсменам, а й усім людям, тому що зміцнюють м'язи, які потрібні в повсякденному житті. Присідання входять в програми тренувань людей різного віку і фізичної підготовки.
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Все тому, що цю вправу можна робити по-різному, наприклад:
- з власною вагою;
- зі штангою, гирею або гантелями;
- на одній нозі, з широко розставленими ногами, біля стіни, з м'ячем.
Як правильно присідати
У всіх людей різна фізична форма, тому важливо, щоб інтенсивність і складність присідань відповідали їй. Якщо ви тільки починаєте займатися, спробуйте присідання з власною вагою. Ось як це правильно робити:
- Встати прямо, спина рівна, ноги на ширині плечей, руки опущені.
- Опуститися, зігнувши коліна під прямим кутом, так, щоб стегна були паралельні до підлоги. Можна уявити, що збираєтеся сісти на стілець.
- Повільно піднятися в початкове положення. Повторити.
Як уникнути травмування
Існує навіть міф, що присідання руйнують коліна, але це не так, якщо все робити правильно і збільшувати навантаження поступово. Уникнути травм допоможуть нехитрі рекомендації:
- найняти професійного тренера, який допоможе з технікою присідань;
- робити вправу повільно, стежити за технікою і відчуттями;
- не забувати розминатися перед початком;
- присідати з власною вагою або мінімальним навантаженням.