Наскільки корисні присідання та як це правильно робити

Присідання вважаються одним з найбільш ефективних вправ для розвитку спортивної форми. Все тому, що під час присідань працюють відразу багато м'язів.

Присідання корисні не тільки спортсменам, а й усім людям, тому що зміцнюють м'язи, які потрібні в повсякденному житті. Присідання входять в програми тренувань людей різного віку і фізичної підготовки.

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Все тому, що цю вправу можна робити по-різному, наприклад:

з власною вагою;

зі штангою, гирею або гантелями;

на одній нозі, з широко розставленими ногами, біля стіни, з м'ячем.

Як правильно присідати

У всіх людей різна фізична форма, тому важливо, щоб інтенсивність і складність присідань відповідали їй. Якщо ви тільки починаєте займатися, спробуйте присідання з власною вагою. Ось як це правильно робити:

Встати прямо, спина рівна, ноги на ширині плечей, руки опущені. Опуститися, зігнувши коліна під прямим кутом, так, щоб стегна були паралельні до підлоги. Можна уявити, що збираєтеся сісти на стілець. Повільно піднятися в початкове положення. Повторити.

Як уникнути травмування

Існує навіть міф, що присідання руйнують коліна, але це не так, якщо все робити правильно і збільшувати навантаження поступово. Уникнути травм допоможуть нехитрі рекомендації: