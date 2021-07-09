Наскільки корисні рослинні замінники м'яса

Рослинні замінники м'ясних продуктів стають все більш популярними. Але науковці виявили, що м'ясні альтернативи не можуть бути повноцінною заміною.

Для нового дослідження вчені порівняли 18 проб котлет з рослинних замінників м'яса і 18 котлет з м'яса (яловичини трав'яної відгодівлі). На етикетці продукту з рослинних замінників був вказаний склад з 13 речовин – білків, жирів і вітамінів, які є в м'ясі.

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Речовини у звичайних м'ясних продуктах

Автори наукової роботи в першу чергу цікавилися характеристиками компонентів, які на етикетку не потрапили. Вчені аналізували склад котлет після приготування. Вони визначили концентрацію 190 поживних речовин в них. Вміст 171 речовини в продуктах з м'яса і його замінників істотно відрізнялася. 22 з них містилися тільки в м'ясних продуктах, а 31 – тільки в рослинних.

Важливо, щоб споживачі розуміли, що ці продукти не можна розглядати, як взаємозамінні в харчовому відношенні. Не можна сказати, що одні з них краще за інших,

– зазначили автори дослідження

Серед речовин, які в більшій кількості перебували в м'ясі, були креатин, спермін, глюкозамін, ансерін, омега-3 кислота і деякі інші. Вчені зазначили, що у цих сполуках є потенційно важлива фізіологічна, протизапальна та імуномодулююча ролі.

Замінники м'яса

Котлети із замінників м'яса були багатші на фітостероли та фенолами. Відомо, що ці речовини можуть сприяти зниженню рівня холестерину в крові, полегшувати запалення, а також мають антиоксидантну активність.

Автори дослідження підкреслюють, що тварини й рослинні продукти добре доповнюють один одного, оскільки дають людині різні поживні речовини.